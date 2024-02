OTSE ⟩ Vabariigi aastapäeva kontsert ERMis

24. veebruaril ootab Eesti Rahva Muuseum kõiki tähistama vabariigi aastapäeva kontserdi, näitusetuuridega ja lipuotsimise mänguga lastele. Pidupäeva programm on tasuta.

ERMi uksed on avatud kell 10–18. Kell 12 ja 13 toimuvad tuurid püsinäitusel «Kohtumised» ning kell 15.30 avatud hoidla näitusel «Praktiline ilu». Näitusetuuridel osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine ERMi kodulehel.