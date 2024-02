Maratonile nüüdsest fluorivabalt – mida see suusatajatele tähendab?

Kelk nentis, et eliitgrupi sõitjad on selliste kontrollidega küll tuttavad, kuid fluori sisaldavate määrete keeld tähendab enamikule arvatavasti senisest karmimat olukorda. Esmalt tuleb igal eliitgrupi sõitjal hiljemalt pool tundi enne rajale minekut stardikoridoris võtta oma võistlusümbrikust vastav märgis ning kleepida see suuskadele, kinnitamaks, et suusad vastavad nõuetele.