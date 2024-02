Galerii ⟩ Tartus avati Eesti kõrgeim kaljuronimissein

Värskelt avatud ronimisseinale mahub treenima kümmekond harrastajat ja sportlast korraga ning rajad on erineva raskusega. «Rajameistrid on niimoodi sättinud, et nii algajatel kui ka päris proffidel oleks pusimist,» kirjeldas ronimisinstruktor Tairi Kollo, kelle käe all hakkavad hallis lähiajal toimuma ka ronimistrennid.