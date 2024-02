Tartu ülikooli muuseumi direktori Mariann Raisma kabinet on kui osa muuseumist. Mööblil on küljes eksponaatidele omased sildid. Kohvitassi või veeklaasi tarbeks tuleb esmalt lauale panna neljakandiline alus, et kogemata üle serva nirisevad piisad ajaloolist lauda ei rikuks.