Spordimuuseum toob külastajate ette Eesti spordi suurkujud

Näitusele on valitud kümne tuntud Eesti sportlase portreed, materjalidest on esindatud kips, pronks, graniit ja šamott. Samuti on näha ka mitmed valmistamistehnikaid, alates pronksivalust ja patineerimisest, lõpetades raiumise ja tulekindla keraamilise massi ning kipsi vormimisega.