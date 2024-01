Maarja kiriku kogudus kolib värskelt valminud kirikusse taas sisse

2023. aasta mais alanud ehituse käigus on Maarja kiriku tornis ja selle alla jäävas osas valminud seitse korrust. Kui siseneda peauksest, on projekti järgi teisel korrusel kantselei, õpetaja kabinet, tuulekoda ja abiruumid. Kolmandal korrusel asuvad kabel ning abiruumid, neljandal korrusel tulevane kolumbaarium, mis esialgu võetakse kasutusele koguduse laste-, noorte- ja teiste töövaldkondade tarbeks, viiendal korrusel asub ventilatsioonikamber ning pääs torni. Teise ja viienda korruse vahel saab lisaks treppidele liikuda ka liftiga. Kuues, seitsmes ja kaheksas korrus on tornikorrused. Kõige kõrgemal korrusel on ka külalistele avatud kellarõdu, kust avanevad lummavad vaated Tartu linnale. Tööde hinnaks kujunes üle 700 000 euro, lisaks käibemaks. Hinnas on ka esmavajalik mööbel igapäevategevuseks.