Politsei kokkuvõte ⟩ Pidutsejaid saab kiita, aga muret tekitasid alaealised ja droonid

Nagu sõnas osa külastajaid Eesti Rahva Muuseumis toimunud Tartu 2024 järelpeol, nõustus ka Lõuna prefektuuri operatiivjuht Lauri Tamm, et võrreldes aastavahetusega olid pidutsejaid rahulikumad ning pidu tiitlile kohaselt igati kultuurne. «Olime kõrgendatud ressursiga väljas, aga saan pidulisi ja kohaletulnuid kiita, sest meie õhtu möödus rahulikult ja midagi väga märkimisväärset ei juhtunud.»

Positiivsena sai Tamm välja tuua näiteks puhumisreidi tulemused: kontrolliti 1615 sõiduki juhti ning rikkumisi tuvastati vaid kolmel korral. Ta lisas, et suurürituse kohta oli patustajaid käputäis – tavapärase kontrolliga võrreldes on see samaväärne tulemus.