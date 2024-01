Fotod ⟩ Kultuuripeo ootuses: Tartu kesklinna koguneb üha enam inimesi

Olenemata, palju rahvast kohale on jõudnud, hakkab kontserlavastus ikkagi täpselt kell 19. Selle vaatemängu taga on lavastaja Taavi Tõnisson.

Ta kostis, et lavastuse idee sai alguse Tartu 2024 juhtmõttest «Ellujäämise kunstid» ehk nendest osksutest, väärtustest ja teadmistest, mis aitavad meil tulevikus paremini elada. Kontsertlavastuses on need Tõnissoni sõnul eelkõige seotud inimeste omavaheliste suhetega.