Viktoria Berezina on seni tuntud enamasti «Viktoria kirjade» autorina. Ta oli galerist Raul Oreškiniga täiemahulise sõja esimestel kuudel kirjavahetuses, millest kujunes avalik sõjapäevik. See on ilmunud ka raamatuna «Minu Herson. Kirjad Ukrainast».