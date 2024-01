Linnaliini bussid hilinevad lumiste tänavate tõttu

Teisipäeva hommikuse tipptunni ajal hilinesid Tartu linnaliini bussid olulisel määral. Mõningatel liinidel on hilinemisi isegi kümme minutit ja enam, sõnas Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona.

«Liiklus on väga aeglane, teeolud on keerulised, tänavad on libedad,» sõnas Oona.