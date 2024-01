Maarja Pärtna on avaldanud viis luulekogu. Esimesena neist ilmus aastal 2010 «Rohujuurte juures», värskeim neist on 2022 ilmunud proosaluulekogu «Elav linn». Tema loomingus, mida on tõlgitud ka mitmesse keelde, on kesksel kohal sotsiaalökoloogilised teemad.