Enim on muuseumikaardiga käidud Eesti Rahva Muuseumis, samuti Kumu kunstimuuseumis ja Eesti vabaõhumuuseumis. Tartumaal on popiks osutunud ka Tartu kunstimuuseum ja Eesti spordi- ja olümpiamuuseum. Tartu on muuhulgas Eesti ainuke linn, kus on muuseumikaardi taha joondunud kõik kaheksateist muuseumi.