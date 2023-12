Rektor «kuritarvitas» oma ametikohta, et südamelähedasi valdkondi edasi viia

Paremal istuvad abikaasad Henrik ja Sophie Koppel ning vasakul Sophie isa Mihkel Härms sen ja Sophie õde Olga Härms. Sophie Koppel (1869–1898) suri varakult, olles matnud kolm imikueas last ja kandes neljandat.

Arsti, ühiskonnategelast ja Tartu ülikooli rektorit Henrik Koppelit mäletatakse ilmselt liiga vähe. Võibolla on selles süüdi tema enda tagasihoidlikkus, see, et olles pärit metsatalust, ei olnud tal «himu võõraste inimestega tegemist teha, veel vähem ilma sunduseta ennast kõrges kantslis igast küljest silmitseda lasta».