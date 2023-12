Minu arusaamist mööda vaatab vastu rohkem rõõmu. See on ka üks üllatus. Muidugi on inimestel probleemid ja on ka väikesed mured, aga üldiselt ollakse positiivsed, loodetakse rohkem iseendale, mitte et keegi tuleb väga appi. Eks olen käinud võibolla nendes kohtades, kus asjad ei ole väga halvad, ja seetõttu ma ei saa öelda, milline on üldpilt. Nendes kohtades, olgu väikesed või suured, on optimismi jagunud.