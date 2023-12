Tartu bussijaama pakiautomaadi kapist lahvatas leek

DPD operatsioonide juhi Mehis Aani sõnul sai tulekahju alguse vandaalitsemisest. «Lahti jäänud tühja pakikappi asetati tekstiilmaterjal ja süüdati see põlema,» selgitas Aan. Ta lisas, et juhtumi kohta on tehtud politseisse avaldus, et teo toimepanija leida.