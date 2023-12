Piret Laurimaa on Vanemuise näitleja aastast 2014. Praeguses mängukavas on tema osalusel viis lavastust, millest värskeim on «Neljas õde».

Tragikomöödias «Neljas õde» käib tegevus 1990. aastate Moskvas, kus sotsialistlik ühiskonnakord on murdumas ja maad võtab jõhker äritegevus. Ukraina lavastaja Stanislav Moissejev on Piret Laurimaale andnud võimaluse teha üllatav osatäitmine. Esimestel hetkedel on võimatu aru saada, et kõver ja hambutu vanaeit, kes viskab ühe joodikuga rõõmsal meelel viinuškit, on kaunis näitlejanna. Intervjuus räägib ta selle rolli loomisest, aga ka oma elust 1990. aastatel.