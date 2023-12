Rüütli tänava pingid läbisid täisremondi kahe aasta eest

Linnamajanduse osakonna selgitustest ilmneb, et linnavalitsus maksab nende pinkide hooldamise eest 1700 eurot aastas ning hooldus tähendab korrapärast kleepsude ja graffiti eemaldamist ning vajadusel õlitamist. Pinke on tänaval 30: viis paari Gildi tänavast Raekoja platsi pool, kümme paari Gildi tänavast Laia tänava pool. Enamasti on pingid keset tänavat, mõned paarid ka majaseinte veeres, kus ei sega isegi autoga möödumist.