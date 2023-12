Deltas võtavad tudengid, gümnaasiumiõpilased ja noored põhikoolist mõõtu nutikuses

Pealtvaatajatel on terve päeva jooksul võimalik kaasa mõelda start-up-ideede ja sotsiaalse innovatsiooni ärimudelite teemal ning jälgida, kuidas robotid omavahel korvpalli mängivad. «Esmakordselt on Delta X võistlusel osalemas ka põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased, kes tulevad Deltasse robotite jalgpalli võistlusele, mille eesmärk on anda õpilastele esmane kogemus roboti ehitamisest. Kuna tulevikus on inseneride puudus, siis meie omalt poolt propageerime inseneeriat ja ka selle õppima tulekut,» sõnas võistluse peakorraldaja Mariana Kukk.

«Matemaatika on aine, mida on õppinud ka meie vanemad-vanavanemad ja kõigil on selle osas omad emotsioonid ning seiskohad, kuid keegi ei ütleks, et matemaatikateadmisi pole neil enda elus kunagi vaja. Head teadmised matemaatikas on üheks aluseks, et laiendada enda võimalusi eriala või töökoha valikul. Sellest tulenevalt on oluline matemaatika kaasahaarav ning sisukas õpetamine, millele oma väikese panuse annab ka Delta X-i võistlus,» usub Sõrmus.