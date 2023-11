Linnavalitsus ootab arvamusi Tähe tänava uuendamise osas

28. novembril kell 18.00 toimub Aparaaditehase Armastuse saalis Tähe tänava uuendamise avalik arutelu. Kohtumisele on oodatud kõik Tähe tänava elanikud, seal tegutsevad ettevõtted ja ka kõik teised huvitatud linlased.

Tartu plaanib oma tänavaruumi ulatuslikku ümberjagamist, et parandada kohalike elutingimusi ja tänavate liiklusohutust ning luua autodest eraldatud rattateede võrk. Linnaruumi muutuste osas oodatakse kaasa rääkima ka kohalikke elanikke.

Kohtumise eesmärk on saada parem ülevaade kohalike ootustest Tähe tänava tulevase ilme ja kasutusvõimaluste kohta. Tähe tänav on paljude kodutänav ja samas ka Karlova tunnetuslik kesktänav. Tänavale on koondunud mitmeid ettevõtteid, mis loovad sellest Karlova sotsiaalse keskuse.