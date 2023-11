Tervise arengu instituut kutsub inimesi üles HIV-testima

Tervise arengu instituudi (TAI) eestvõttel toimub esmaspäevast 27. novembrini järjekordne üle-euroopaline HIV-testimisnädal, mille eesmärk on rõhutada, et HIV-testimine on loomulik ja tavaline kõigile neile, kes on seksuaalselt aktiivsed ning ei tea oma seksuaalpartneri HIV-staatust.