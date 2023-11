Politsei palub abi koolikohustusest kõrvale hiilinud noorte leidmisel

Mõlemad noorukid on varem samamoodi koolikohustusest kõrvale hiilinud ning siis on neid koos Tartus liikumas nähtud. Nüüdki on politseil alust arvata, et noored liiguvad koos, kuid puudub täpne teadmine, kus nad on ja kellega aega veedavad.