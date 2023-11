Puhja alevikus ei vasta veekvaliteet nõuetele

AS Emajõe Veevärk andis teada, et 07.11.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Elva vallas Puhja alevikus ühisveevärgi joogivesi sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» § 6 kehtestatud mikrobioloogiliste näitajate osas. Joogiveepuhastist väljuvas vees leidus 2 coli-laadset bakterit (coli-laadsed bakterid ei põhjusta üldiselt inimeste haigestumist).

AS Emajõe Veevärk on teavitanud ka terviseametit Puhja aleviku joogivee kvaliteedi muutusest.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega, sellega seoses on alustatud Puhja joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist. «Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost teada esimesel võimalusel. Seniks lähtudes üldisest ohutuse printsiibist soovitatakse Puhja aleviku ühisveevärgi veetarbijatel (väikelaste ja immuunpuudulikkusega inimeste puhul igasuguse riski vältimiseks) vett enne joogiks või söögivalmistamiseks kasutamist keeta,» seisis ettevõtte teates.

Ehkki AS Emajõe Veevärk on teate oma kodulehele üles pannud juba teisipäeva õhtul, ei olnud Elva vallavalitsus oma kodulehel vastavat infot edastanud ka kolmapäeva pärastlõunaks.

«Olen hetkel ise Uppsalas ja ei ole meie lehte täna jälginud, kuid ilmselt on siis keegi oma töö jätnud tegemata,» selgitas Elva vallavanem Priit Värv. «Tänan, et sellest teada andsite, katsun sellele kohe lahenduse leida, et ka valla kodulehe kaudu inimesed teavitatud saaksid.»

Vallavanem lisas, et teda teavitati sellest teisipäeva õhtul ning talle teadaolevalt leiti veeproovist bakterit sedavõrd väikses koguses, et inimestele see ohtlik ei tohiks olla. «Ühest proovist leiti üks või kaks bakterit, ehk selle mõju on väga väike ja asja juba lahendatakse. Terviseamet kinnitas mulle, et ohtu tervisele ei ole, sest puhastussüsteemid töötavad,» märkis Värv.