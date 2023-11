Clyde Kull on oma raamatusse põiminud tavatu keeldumise riigisaladuse loa pikendamisest ja kahest osast koosneva kriminaalasja. Autorile tundub, et talle on tehtud ülekohut. «Operatsioon oli läbi mõeldud ja ellu viidud äärmise põhjalikkusega,» meenutab ta. «Ühe juhtumi sulgemisele järgnes kohe teine, siis kolmas, nagu lohe pea – lõikad maha ühe, on kaks asemel.»