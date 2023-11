Tavaliselt on esimene koht just raamaturiiul, mille ees pikemalt seisma jäädakse kellegi kodu esimest korda külastades. Meie raamatuvalik peegeldab meid paremini, kui me seda ise arvatagi oskaksime. Ja nii on ka režissöör Davide Ferrario valinud oma lähenemisstrateegiaks Umberto Eco filmile tema isikliku raamatukogu.