Vaimse tervise kohvikus saab täna tasuta oma muresid jagada

Vaimse tervise kohvik ei toimu Tartus esimest korda, vaid seda on Reval Cafés korraldatud jaanuari lõpust saati iga kuu viimasel laupäeval. Nii jätkub see projektijuht Sandra Liivi sõnul ka edaspidi. Seda seetõttu, et spetsialistide ootejärjekorrad on pikad ning et inimesed ei peaks abini jõudmist liiga kaua ootama, saabki vaimse tervise esmaabi andja olla elupäästev vahelüli.

Täna on hommikul kella kümnest õhtul kella kaheksani kohvikus kaks vabatahtlikku, kelle tunneb ära eraldi märgistatud valge T-särgiga, millel on kiri «olen olemas». Nad on omandanud toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid Peaasi.ee vaimse tervise esmaabi koolitusel.

Külastajatele piiranguid või nõudmisi ei ole ning vabatahtlikelt võib nõu küsida mõnele konkreetsele murele või soovi korral rääkida ka pikemalt. Vajadusel aitavad vestlust alustada vabatahtlikud, kellel on vestlustäringud ning vestlusmenüüd, mille abil saab alustada üldisematest, ka positiivsetest küsimustest.

Ühtlasi ei toimu vaimse tervise kohvik ainult Tartus, vaid veel ka Tallinnas, Pärnus ja Viljandis.

Huvi kohvikute vastu on Liivi sõnutsi suur, mistõttu loodab Peaasi.ee tulevikus neid koraldada ka mujal. Näiteks on huvi tundnud Saaremaa, Ruhnu, Põlva ja Võru elanikud. Ent kindlasti jätkuvad need edaspidigi ka Tartus, kinnitas Liiv. Ühtlasi on vaimse tervise kohvikud osa ka Taru 2024 programmist.