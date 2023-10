Uus koostööõppus läheneb, seekord Tartu südalinnas

Õppusel reageerivad eesliini töötajad sündmustele, mis leiavad aset nii linnaruumis kui ka asutustes. Asutustes läbi viidavad harjutused on sealse personaliga kooskõlastatud ning tavakodanikule need ootamatusi kaasa tooma ei peaks. «Küll aga tuleb õppuse päeval arvestada, et linnas on rohkesti operatiivsõidukeid ja eesliinitöötajaid,» lisas Mikk Salumets. «Võib kosta helisid, mis võivad ehmatada või häirida. Kinnitame, et need kõik on imiteeritud ja ohtu kellelegi ei ole ning tegu on vaid õppusega, kus omavahelist koostööd ning reageerimist lihvime.»