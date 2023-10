Ilm on piisavalt hea, et minna Emajõe äärde sõudmise sügisregatti jälgima

Eesti sõudeliidu peaskretär Robert Väli selgitas, et tegu on iga-aastase veehooaja lõpuvõistlusega ning 67. regatiga.

«Võistlus ongi nii-öelda for fun ehk lõbu peale ning selle võistluste tulemuste põhjal iseenesest midagi ei otsustata,» rääkis Robert Väli. «Võistkondi on tõesti siit ja sealt. Meeste ja naiste paadiklassides on üldiselt küll meie oma klubide paatkonnad, aga veteranide klassides on väliskülalisi rohkem – tavaliselt kaks või kolm paati Soomest ning samapalju Lätist ja Leedust.»