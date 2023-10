ESTCube-2 tiim Kourou kosmosekeskuses. Ees lamab Tartu observatooriumi direktor Antti Tamm. Tema taga on tarkvarainsener Kirill Anohin (vasakult), elektroonikainsener Karl Mattias Moor, mehaanikainsener Sergei Kuzmin, süsteemiinsener Janis Dalbinš, elektroonikainsener Michelle Lukken, projektijuht Hans Teras, tarkvarainsener Laur Edvard Lindmaa, tagapool missioonijuhtimise arendaja Kevin Wirth, eespool juhtiv süsteemiinsener Kristo Allaje.

Mis on EST­Cube-2 tiimiliikmete siseringi kõige mustem nali praegu? See, et tudengite kuupsatelliit täitis oma missiooni kõige peamise eesmärgi!