Ploomi tänaval pandi uue koolimaja nurgakivi märtsis, aprillis peeti sarikapidu. Praegu, pool aastat hiljem on hoonel kasutusluba ja koolis ringi käies tundub, et puudu on vaid õpilased ja õpetajad. Koolimaja ehitava Ehitustrusti tegevjuhi Kaido Somelari sõnul on selle objekti tempo olnud algusest peale väga hoogne.