Festival tõi lavastusi poliitikast, unenägudest ja koroonast

Esimene A-festival toimus 2012. aasta sügisel ja oli inspireeritud varasematest külaskäikudest Eestist kaugemale. Leiti, et selletaolisi kokkusaamisi võiks teha Tartuski ja nüüdseks on sellest saanud traditsioon. Tänavune teatripidu läheb ajalukku ka sellega, et esimest korda oli kohal näitetrupp Ameerika Ühendriikidest.