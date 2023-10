Näitus koosneb Konrad Mägi senitundmata maalidest. Need on Konrad Mägi sihtasutus eesotsas Enn Kunilaga leidnud tema erinevatest loomeperioodidest, kümned maalid pärinevad Eestist, Soomest, Rootsist, Kanadast ja Austraaliast. Kataloogis, mille on koostanud Eero Epner, on kirja pandud maalide kadumise ja leidmise lood.