ESTCube-2 signaale kosmosest Tõraverre eile veel ei jaganud

Nende kuupide seas tiirleb orbiidil nüüd ka ESTCube-2, mida on arendanud põhiliselt Tartu ülikooli tudengid ning mis koosneb kolmest kuni kaks kilo kaaluvast 10 x 10 x 10 sentimeetrisest kuubikust. Terve satelliit on seega 30 sentimeetrit pikk, 10 sentimeetrit lai ja ka sama kõrge ehk üsna kingakarbi suurune, kaal 4,5 kilo.

ESTCube-2 tiimi juht Hans Teras, kes eile oli veel Kourous, ütles, et raketi Vega stardiga läks kõik hästi. Ta ise oli raketi meeskonna liikmete rõõmu ja juubelduste tunnistaja. Selles, et ka eestlaste kuupsatelliidiga kõik korras on, ta samuti ei kahelnud, hoolimata sellest, et eilse päeva jooksul Tõraverre satelliidilt signaale ei jõudnud.