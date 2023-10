ESTCube-2 on Maa orbiidil. Esimesel Eesti kohal ülelennult signaal Tõraverre veel ei jõudnud

Tartu observatooriumi kommunikatsioonijuhi Marja-Liisa Platsi selgitsuse järgi teeb ESTCube-2 ööpäevas ümber Maa 14 tiiru, aga neist 8 kuni 10 liigub ESTCube-2 Eesti kohal. Ning neil kordadel jääb umbes 7 minutit selleks ajaaknaks, mis signaali püüdmiseks teadlastel on. Järgmisel ülelennul on EstCube-2 Maale natuke lähemal ja see võimalus suurem, lisas ta. Kui ka siis see ei õnnestu, võib satelliidil näiteks aku olla tühjenenud ja siis tuleb oodata, mil aku end üles laeb uuesti.