Kohalik indie pop-rock bänd avaldas uue singli ja video

Uus singel on bändi poolne sarkastiline vastus võltspositiivsele ideele, et lakkamatu optimism ja pingutus viivad alati edu ja õnneni. Laul räägib eesmärkide poole püüdlemisest ja sellega kaasnevatest raskustest ning seab kahtluse alla levinud arusaama, et kõik on võimalik, kui vaid piisavalt pingutad.