Fotod ⟩ Reservväelased hõivavad linnapiiril ringteid

Näiteks on reservväelased vedanud lõiketraati ning paigaldanud betoontõkked Ringtee ja Turu tänava ringristmikule. Liiklusohutuse mõttes kannavad vormikandjad küll helkurveste, kuid muus osas tegutsetakse nii, nagu toimitaks ka sõja ajal. Nende ülesandeks on seal mehitada kontroll-läbilaskepunkt ning kinni pidada kahtlased sõidukid ja need ka läbi otsida.