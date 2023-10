Keskkooli õpilased hakkavad eakaaslastele finantsnõu jagama

«Investeerimine ja rahaasjade edukas korraldamine pakuvad noortele järjest rohkem huvi, mistõttu jätkame ka tänavu sügisel kolmes Balti riigis koolisaadikute programmiga. Kutsume hakkajaid keskkoolinoori algatusega liituma, et saada vahetu kogemus finantsmaailmas, läbida põhjalik rahatarkuse koolituste sari ning jagada oma teadmisi kaasõpilastega,» kommenteeris SEB Koolisaadikute programmi projektijuht Victoria Tkatš.

Koolisaadikute programmis on osalenud 80 õpilast, kes on koolides üle Eesti rahatarkust jaganud enam kui 9000 kaasõpilasele. Tartumaa koolidest on iga-aastaselt kõige rohkem osalejaid olnud Jaan Poska gümnaasiumist, Ülenurme gümnaasiumist, Tartu rakenduslikust kolledžist ja Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist.