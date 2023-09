Algas koolinoorte ideekonkurss Solve For Tomorrow.        

«Kooliruum peab olema turvaline keskkond, kus õpilane tunneb end hästi. Seetõttu soovib Samsung järjekordselt õla alla panna noorte lennukatele ideedele, kuna see on hea võimalus noortele enda loovaid ideid jagada ja enda jaoks olulise koolikeskkonna parandamisse panustada. Oluline on märkida, et ideevõistlusel õnnestumiseks ei ole osavõtjatele oluline omada eelnevat kokkupuudet ettevõtlus- või sotsiaalvaldkonnas – õppimine toimub ideearenduse käigus,» selgitas Solve for Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.