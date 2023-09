Bakterite ja rasvumise uurimine tõid Tartu ülikooli kaasprofessoritele hinnatud teadusgrandid

Antibiootikumid aktiveerivad bakteris kaitsemehhanismi, mis viib need justkui talveunne. See aitab bakteril antibiootikumi rünnaku üle elada ning toetab resistentsuse teket ja levikut. Siinkohal võib olla abi faagidest, kes suudavad bakterite kaitsemehhanismi halvata.

«Kuna bakterid ja faagid on aegade algusest koos evolutsioneerunud, toimub nende vahel omalaadne võidurelvastumine – iga bakteri kaitsesüsteemi vastu tekib faagidel oma mehhanism. See võib anda ideid, kuidas tulevikus bakterihaiguste vastu võidelda,» rääkis Hedvig Tamman oma projektist.

Uku Vainiku juhitavas projektis otsitakse rasvumisega seotud käitumuslikke ja geneetilisi seoseid ning püütakse selgitada välja võimalikke uusi sekkumisviise ülekaaluga võitlemiseks. Rasvumine on pärilik krooniline haigus, millega on maailmas hädas ligi miljard inimest. Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil on 2030. aastaks ülekaalus või rasvunud veidi enam kui pool inimkonnast. Arvestades rasvumisega kaasnevaid tervisehädasid, on see tervishoiusüsteemile tohutu lisakoormus ning vajab kiireid ja tõhusaid lahendusi.