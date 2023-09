Kortermajade renoveerimishuvilised on oodatud infopäevale

Infopäev toimub hotell Tartu (Soola 3) konverentsisaalis Harmoonia kell 17.30. Osaleda saab nii kohapeal kui veebi teel. Osalemine on tasuta, ent eeldab eelregistreerimist siin .

Teenus loodi, sest üle pooled Tartu kortermajadest on ehitatud vahemikus 1970-2000 ja vajavadki just praegu ulatuslikku renoveerimist. Selle keerulise protsessiga aitabki konsultanditeenus.

Tartu linna ja Novarc Grupp AS-i koostöös pakutav teenus lihtsustab korteriühistutel renoveerimise planeerimist, rahastuse saamist ning aitab kokku hoida kulusid. «Tartu renoveerib» on projekt, mille abil saavad korterühistud pöörduda tasuta konsultandi poole, kes on pakub professionaalset tuge renoveerimise korraldamisel.

Projekti eesmärk on ühistute juhatuste ja elanike teadlikkuse tõstmine renoveerimise võimalustest, rahastusallikatest ja -tingimustest.

Konsultandi teenus on korteriühistutele kättesaadav juba enne üldkoosoleku otsust renoveerimise osas. Konsultant aitab kõigepealt hinnata hoone tehnilist seisukorda ning renoveerimisvajadust ja valmistab koos juhtkonnaga ette rekonstrueerimisotsuse.

Äärmiselt oluline on tugiteenus erialaseid teadmisi nõudva projekteerimise ning ehituse ettevalmistamise ajal. Konsultandi abi on võimalik edasi kasutada ka ehituse ajal, et tagada soovitud ehituskvaliteet.