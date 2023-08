Majamüüjat ähvardab kopsakas kahjunõue

Ljudmilla Minakova ütles, et käis ostuhuvilisele paarile maja näitamas ning selgitas ka põhjalikult, milline on selle seisukord. Maja on vana, ehitatud pea sada aastat tagasi, katus ei olnud kõige paremas seisus ja ka põrandad olid osaliselt vajunud ning vajasid vahetust. Seda kõike Minakova neile ka rääkis. «Nad vaatasid üle ja ütlesid, et see on nii hea maja, et kõik teised, mida nad on vaatamas käinud, on palju kehvemas seisus olnud,» märkis ta.