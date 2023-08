Alatskivi tervisekeskusesse kolisid perearstid ja -õed, hambaarst, füsioterapeut, ka ämmaemand käib

Tervisekeskuse naabermajas, Peipsiveere hooldusravikeskuses on Väino Kivirüüdi sõnul 55 elanikku, lisaks 13 kohta õendusravi saajatele, ning uute taotlejate järjekord ukse taga on pikk.

Hambaarst Anu Annast on Alatskivil töötanud 32 aastat. Ta kabinet on asunud varem pastoraadimajas ja vanas meiereimajas. Nüüd on temagi koht Alatskivi tervisekeskuses kõrges ja avaras toas, milles on palju õhku. Toa keskel asub moodne hambaarstitool ja seina ääres akna all kapirida paljude sahtlitega, milles hambaarstitööks vajalikud tarvikud ja ravimid. Ka on tal sealsamas töövahendite sterilisatsiooniruum ja hambaröntgenipildi tegemise võimalus.