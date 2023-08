Ultrasportlane Rait Ratassepp pidi raske võistluse napilt enne lõppu katkestama

Ratasepa energiavarud olid lõppemas juba kuuenda päeva lõpul, kuid lootus ilma paranemiseks andis jõudu end veel kokku võtta. Kahjuks vihm siiski ei taandunud. Keerulistele oludele reageeris ka sportlase keha. Kui kolmandal võistluspäeval oli Ratasepa kehakaal 72,4 kilogrammi, siis seitsmenda päeva finišiks oli see tõusnud 77,9 kilogrammini. «Olen oma kehakaalu jälginud võistlustel aastaid ja selline meeletu kehakaalu tõus annab selge signaali, et keha on stressis ja viidud viimase piirini. Usaldan oma sisetunnet ega võta asjatuid riske ega sea oma tervist ohtu – tugevus on ka õigel ajal rajalt maha astuda,» ütles Ratasepp.

«Šveitsi ultravõistlus pakkus mulle kõike seda, mis mind ultraspordi juures paelub kuniks pidevalt muutuvad olud ja ootamatused testisid füüsist ja vaimu igal võimalikul moel. Meil kõigil on piirid ja neis oludes oli minu laeks just see. Senini tehtu ei ole kindlasti asjatu ja ultraspordiga käib kaasas, et tuleb võtta vastu ka ebapopulaarseid, kuid sisimas ainuõigeid otsuseid. Sain sellelt võistlusel enda jaoks olulise teadmise, et ettevalmistus selleks katsumuseks sai tehtud õigesti. See on tuleviku vaatamise seisukohalt kõige olulisem teadmine, mida sellelt võistluselt kaasa endaga võtta, ettevalmistuse osas ei muudaks ega teeks ma täna midagi teisiti,» jagas Ratasepp võistlusmuljeid.