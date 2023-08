Jaan Ginter: Kahjuks pole peaminister vist ikka mõistnud, et sobiv käitumine oleks varasemate vigade tunnistamine ja tõe rääkimine

Stark Logistics jätkab siiani oma vedusid Venemaale ning on vedanud Venemaale ka kahetise kasutusotstarbega kaupu, see tähendab kaupu, mida on võimalik kasutada ka sõjalistel eesmärkidel. Praeguseks sanktsioonide alla kuuluvat kaupa, tinatatud valtsterast, vedasid nad Venemaale veel käesoleva aasta 23. märtsil, hoolimata sellest, et juba 25. veebruaril oli Euroopa Nõukogu kiitnud heaks määruse, mis selle ekspordi Venemaale keelustas.