Põles endise veterinaarkliiniku hoone Narva maanteel

Päästekeskuse valve pressiesindaja Arvi Uustalu ütles, et tuli sai alguse keldrist. Leeke välja ei ulatunud, küll aga suitsu. Suitsusukelduja läks kontrollima, kas majas võiks viibida inimesi. Hoone seisab kasutuseta ja on võõrastele suletud, aga välistada ei saa, et keegi on omavoliliselt majja tunginud või sinna pesa teinud.