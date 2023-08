Jääaja keskus sai muinastulede õhtul fassaadile kunstiteose «Jäätuhk»

Kunstniku esteetilise kontseptsiooni lähtepunkt oli performatiivne lähenemine, mis tähendab, et Marta Djourina jäädvustas Jääaja Keskuse ees kiirgava päikese all jää sulamise valgustundlikule paberile ja filmile.

«Jäätuhk on analoogia liustikust ja polaarjääst ning selle vaieldamatust tähtsusest planeedi kliima tasakaalu jaoks,» selgitas ta.

«Niisugune fotoprotsess, mis on nii installatsiooni esteetika kui ka loo aluseks, paneb sõna otseses mõttes vastutuse jää kaitsmise eest meie enda kätte ja tähistab iga inimese individuaalset mõju praeguse kursi muutmiseks,» lisas ta.

Installatsiooni «Jäätuhk» avamine oli esimene sündmus projekti «Jää mind vaatama» (Look into my Ice) ürituste sarjas.