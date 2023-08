Üldiselt on sakraalehitistes peetavatel kontsertidel mujal Euroopas kombeks, et kontsert on kontsert. Muusika ja pühadusest läbi imbunud seinad ise peaksid kuulajate mõtteid argipäevast kõrgemale juhatama. Seda enam, et harilikult aitab kogudusel kirikut renoveerida ja käigus hoida ka riik oma institutsioonide kaudu. Kirikute kontserdipaigana kasutamine on levinud ja heaks kiidetud.