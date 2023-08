Aga kui ühe Jõgevamaa majapidamise uus perenaine Ann köögiseina ukseava tehes nädal tagasi saepuruplaadi tagant palgivahest selle kirja leidis ja lähemalt uurima asus, oli küsimusi korraga terve kimp. Kes on Vilma? Kes on mamma? Kus see asi juhtus? Millal see üldse juhtus?