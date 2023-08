FOTOD ⟩ Süttinud kütus saatis garaažis askeldanud Jaamamõisa elaniku haiglasse

Remets märkis, et põlengus kannatada saanud mehe vigastused olid sedavõrd tõsised, et kohale kutsuti teinegi kiirabibrigaad. «Nahk hakkas tal koheselt kooruma ja verd voolama. Kiirabi ütles mulle esialgu, et nad on hullematki näinud. Aga veidike hiljem öeldi, et põletushaavad on nii rasked, et ta viiakse helikopteriga Tallinna haiglasse,» lisas mees.