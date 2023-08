Politsei otsib Tartus kaduma läinud 16-aastast Denysi

Lähedased andsid politseile teada, et 9. augusti õhtul trenni läinud Denys ei ole ööseks koju jõudnud ja pole teada, kus noormees võiks asuda. Ta on varemgi sedasi kodust eemal olnud, kuid on siis ikkagi öösel mõne aja möödudes tagasi tulnud.

Noormehel on telefon kaasas, kuid see on välja lülitatud ning puudub võimalus temalt uurida, kus ta on või kellega aega veedab. Politseinikud on kontrollinud Denysi võimalikke asukohti Tartus, aga seni pole teda õnnestunud leida.