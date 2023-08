Politsei hoiatab Leedu autovaraste eest: Venemaal on uute mudelite vastu suur nõudlus

Politseile teadaolevalt on Leedu autovargad sedapuhku sihiks võtnud võtmevaba süsteemiga Kia ja Hyundai uuemad mudelid. Nende automarkide osas on praegu tavapärasemast suurem nõudlus Venemaal seoses kehtestatud sanktsioonidega.

Autovargused Eestis on küll pigemini harv nähtus, aga see-eest tuleb neid meil siin vahepeal siiski ette ja kuigi mõnda aega on meil siin rahu ja vaikus olnud, ei tohi autoomanikud siiski valvsust kaotada.

«Soovitatav on parkida oma sõiduk selliselt, et see ei oleks lihtne saak varastele. Turvalisem on parkida hästi valgustatud alasse või garaaži. Kõige olulisem on takistada sõiduki nutivõtme signaali, kasutades selleks spetsiaalseid turvakotte ja metallkarpe. Võimalusel tuleks ööseks võtme signaal välja lülitada,» loetles Ilves lihtsaid aga tõhusaid meetodeid oma sõiduki kaitsmiseks.

«Ajalugu on näidanud, et kui Leedu autovargad on aktiivsed naaberriikides, siis on see aja küsimus, millal nad jõuavad ka meie piirkonda. Seetõttu on mõistlik juba varakult rakendada ennetatavaid meetmeid,» täpsustas Ilves.